ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Мельбурне, в результате которой погибли два человека

Запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне.

Инцидент произошел днем. Мужчина врезался в витрину магазина на автомобиле, затем вышел из машины, поджег ее, достал нож и атаковал прохожих. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Нападавший был застрелен.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России сотрудники спецслужб выявили 38 ячеек «Исламского государства» (ИГ).