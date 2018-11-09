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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Мельбурне, в результате которой погибли два человека

16:56, 09.11.2018

Запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне.

Инцидент произошел днем. Мужчина врезался в витрину магазина на автомобиле, затем вышел из машины, поджег ее, достал нож и атаковал прохожих. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Нападавший был застрелен.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России сотрудники спецслужб выявили 38 ячеек «Исламского государства» (ИГ).

Происшествия
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