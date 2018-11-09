Посла Австрии в России вызвали в МИД РФ

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер вызван в пятницу в Министерство иностранных дел РФ из-за заявлений Вены о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу России.

«В МИД вызван посол Австрии в России», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

В связи с этим министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию.