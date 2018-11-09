Россияне с 2019 года будут платить пошлину за ввоз из-за границы товаров дороже 500 евро

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования снизят в три раза — до 500 евро. Такое решение совет евразийской экономической комиссии принял по предложению России.

Сейчас без уплаты пошлины поездом или на машине можно ввезти в страну товары стоимостью до 1500 евро и весом до 50 килограммов. С нового года ограничения составят 500 евро и 25 килограммов. При превышении этих значений необходимо будет заплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости товара, пишут «Ведомости».

Для тех, кто ввозит товары воздушным транспортом, порог беспошлинного ввоза останется прежним — 10 тыс. евро и 50 килограммов.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России с 2019 года снизится до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. Они будут облагаться 15-процентной пошлиной, причем таможенный сбор не придется платить при получении посылки, он будет сразу включаться в стоимость такого товара.