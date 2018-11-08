В ФТС рассказали о способах вывода средств из России фирмами-однодневками

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из России с помощью фирм-однодневок.

Первая схема подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит», — рассказал в интервью «РИА Новости» глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Вторая схема связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. Третья схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров.

Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз — до 80,6 миллиона долларов.



Добавим, что в 2017 году ФТС предотвратила ущерб от ввоза контрафактной продукции на 4,5 млрд рублей.