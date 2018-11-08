Волгоградское АО «КАУСТИК» начало продавать продукцию на ЭТП ONLINECONTRACT

С 1 ноября в секторе Биржевые продукты на ЭТП ONLINECONTRACT покупатели могут приобрести магний хлористый технический гранулированный и натр едкий технический гранулированный производства АО «Каустик».

АО «Каустик» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») — одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, занимающее лидирующие позиции по выпуску жидкой и твердой каустической соды, товарного хлора, соляной кислоты и ряда других продуктов.

C 1 ноября на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT завод начал продавать на торгах магний хлористый технический гранулированный и натр едкий технический гранулированный.

Магний хлористый технический применяется в химической, энергетической, текстильной, нефтегазодобывающей промышленности, в коммунальном хозяйстве для борьбы с гололедом на дорогах, в горнорудной промышленности, для предотвращения смерзания грузов, в сельском хозяйстве и в строительной индустрии. Натр едкий технический — в металлургической, химической, газовой, нефтехимической промышленности; для обезжиривания и обработки оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности (молокозаводы, масложиркомбинаты, ликероводочные предприятия, табачные фабрики и т. п.), а также в текстильной, стекольной, резинотехнической и в других отраслях.

«Мы благодарим АО «Каустик» за доверие и выбор нашей площадки. Ассортимент продукции нефтехимической, химической промышленности на ЭТП постоянно расширяется, она становится доступнее для покупателей. Ежемесячно участники торгов — крупные предприятия, а также представители малого и среднего бизнеса Республики Татарстан и России — заключают более 700 успешных сделок по итогам аукционов на ЭТП. Уверен, что и продукция АО «Каустик» будет пользоваться высоким спросом и найдет своего покупателя», — поделился Александр Гуров, директор ЭТП ONLINECONTRACT.

Торги на ЭТП ONLINECONTRACT (16+) проходят в формате аукциона. Для покупателей в секторе Биржевые продукты участие в аукционах бесплатное. Для начала работы, нужно пройти простую и бесплатную процедуру регистрации. У каждого клиента на площадке есть персональный менеджер, который готов помочь и ответить на все вопросы.

Дополнительную информацию, консультацию по вопросам участия или организации торгово-закупочных процедур на ЭТП ONLINECONTRACT, можно получить на сайте onlc.ru, а также по бесплатному телефону 8-800-555-39-39.





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