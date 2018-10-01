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Происшествия

В Челнах повесился участковый полиции

13:28, 01.10.2018
В Челнах повесился участковый полиции
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах нашли тело повешенного участкового полиции. 30-летний Марат Фаттахов работал в отдел полиции «Электротехнический». По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

«Криминальный характер смерти не усматривается. По данному факту назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены точные причины произошедшего», — передает Chelny-biz.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Московском районе Казани произошло двойное убийство. Тела двух человек с колото-резаными ранами обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов.

Происшествия Татарстан
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