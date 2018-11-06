Самарские власти прогнозируют повышение зарплаты в регионе на 8,5%

Представители правительства Самарской области озвучили прогноз на ближайшие три года в рамках основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики региона. Доклад был заслушан в губернской думе.

По информации чиновников, в следующем году планируется отмена налога на движимое имущество организаций, предполагается рост зарплат на 8,5 % и создание более двух тысяч рабочих мест в 2019-2021 годах.

Кроме того, основной направленности бюджета останется социальная сфера, передает телекомпания «Губерния».

Напомним, правительство также прогнозирует стремительный рост зарплат жителей Башкирии.