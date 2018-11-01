Россия ухудшила позиции в рейтинге свободы интернета

Россия вошла в число худших стран по уровню свободы в интернете и заняла 53-е место в ежегодном рейтинге неправительственной организации Freedom House.



Каждой стране выставляется оценка от 0 (лучший результат) до 100 (худший результат) баллов. Россия набрала в рейтинге 67 баллов по сравнению с прошлогодними 66.

«Свобода интернета в России снижается шестой год подряд из-за усилий властей заблокировать мессенджер Telegram и многочисленных законодательных инициатив по ограничению онлайн-анонимности и повышению цензуры», — следует из отчета организации.

Среди факторов ухудшения позиций — принятие закона «о СМИ-иноагентах», вступление в силу «пакета Яровой» и другие факторы.

Отмечается, что самый свободный интернет в Исландии и Эстонии (по 6 баллов), а самая плохая ситуация — в Китае (88 баллов), Иране (85 баллов) и Эфиопии (83 балла).



Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России.