Из Уфы в Москву будет больше поездов в новогодние каникулы

РЖД увеличат количество рейсов из Уфы в Москву и обратно в период новогодних каникул.

Всего в расписание в настоящее время добавлено 11 рейсов. По одному дополнительному поезду будет с 25 по 28 декабря, 31 декабря, а также 1, 5 и 6 января.

По прогнозам железнодорожников, пиковый спрос ожидается 29 декабря и 4 января. В эти дни предусмотрены по три дополнительных рейса. 7 января между столицами будут курсировать по два дополнительных поезда, пишет «Медиакорсеть».

Напомним, ранее в Пермском крае вышли на маршруты скоростные электропоезда «Ласточка».