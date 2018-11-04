Стали известны все участники волейбольного Финала четырех в Казани

Сегодня в Сургуте, Новосибирске и Москве завершились матчи полуфинального этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Победители трех групп (питерский «Зенит», кемеровский «Кузбасс» и новоуренгойский «Факел»), а также «Зенит-Казань» сыграют в Финале четырех. Он пройдет в казанском Дворце волейбола 1415 декабря. На правах организатора финала, казанский клуб пропускал полуфинальный этап.

Отметим, что подопечные Владимира Алекно выигрывали Кубок России четыре раза подряд (с 2014 по 2017 годы). За всю свою историю казанцы владели этим трофеем семь раз. Последний раз в Казани финальный этап проходил в декабре 2011 года.

