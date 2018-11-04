Доходы бюджета Чувашии выросли на 10%

Власти Чувашии подвели итог 10 месяцев по исполнению бюджета. На 1 ноября 2018 года доходы республики выросли на 10% по сравнению с тем же периодом 2017-го.

За январь — октябрь доходы бюджета Чувашии составили 39,6 млрд рублей, передает «Правда ПФО».

Объем поступлений налоговых доходов составил 23,7 млрд рублей с ростом на 12%, объем безвозмездных поступлений — 15 млрд рублей с ростом на 6,6%.

Расходы республиканского бюджета на 1 ноября 2018 года составили 33,4 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе расходы на образование — 10,8 млрд рублей (+1,3 млрд рублей), здравоохранение — 2,4 млрд рублей (+1 млрд рублей), социальную политику — 10,1 млрд рублей (+0,6 млрд рублей), национальную экономику — 5,5 млрд рублей (-1,8 млрд рублей).