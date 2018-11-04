«Динамо-Казань» вышло в Финал четырех женского Кубка России

В Казани завершились матчи полуфинального этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди женских команд в группе Б. В Финал четырех вышли волейболистки «Динамо-Казань», которые в трех проведенных матчах не проиграли даже партии.

В воскресенье, в третий игровой день, хозяйки площадки обыграли челябинский «Динамо-Метар» со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:17). Самым результативным игроком матча стала Татьяна Кадочкина, набравшая 13 очков. В первой встрече дня в Казани «Заречье-Одинцово» обыграло «Приморочку» — 3:0 (25:23, 25:19, 25:19).

Таким образом, стали известны все участницы Финала четырех, который состоится в середине декабря в Калининграде. Это победители трех полуфинальных групп («Динамо-Казань», московское «Динамо» и красноярский «Енисей»), а также хозяйки площадки, калининградский «Локомотив».