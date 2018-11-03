Новости общества

21:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МЧС предупредили жителей Пермского края о мокром снеге и дожде

21:25, 03.11.2018

В региональном главке МЧС предупредили жителей Пермского края о мокром снеге и дожде. Осадки прогнозируются 4 ноября.

На территории края прогнозируется облачная погода с прояснениями, передает inforeactor.ru. Временами возможны осадки. Так, утром и днем в регионе ожидаются мокрый снег и дождь, местами на дорогах возможна гололедица.

Экстренные службы региона рекомендуют водителям соблюдать осторожность на дорогах и соблюдать скоростной режим во избежание аварийных ситуаций. Также рекомендуется на время отложить пешие прогулки.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты