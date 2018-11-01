Татарстан вошел в топ-5 регионов России по затратам на ИКТ-проекты

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по затратам на ИКТ-проекты в 2018 году. Расходы республики составляют 2,6 млрд рублей. Такие данные приводит CNews Analytics.

Лидером рейтинга стала Москва (49,2 млрд рублей), за ней следуют Санкт-Петербург (13,5 млрд), Московская область (5,7 млрд). Пятерку регионов-лидеров замыкает Республика Саха (2,5 млрд).

Отмечается, что на долю этих пяти субъектов РФ приходится 73,6 млрд рублей, или 66,5%, всех региональных ИКТ-расходов.

Среди других регионов Поволжья по расходам на ИКТ лидирует Самарская область (2,5 млрд рублей), Пермский край (1,5 млрд), Нижегородская и Кировская области (877 млн и 474 млн соответственно). Республика Башкортостан направит на эти цели 460 млн рублей.