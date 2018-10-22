Киселев предложил «сузить» диапазон свободы слова в России

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев высказал свое о комедии Алексея Красовского про блокадный Ленинград под названием «Праздник».

«Куда важнее – сузить диапазон свободы слова в России, точнее, сузить диапазон свободы самовыражения. Но не административно, а культурно, внятно сформулировав, проговорив в обществе внутренние, нравственные запреты» — заявил он в эфире «Вести недели» на канале «Россия 1».



При этом он пояснил, что намеренно сделал «нарочито провокационное» заявление.

По словам Кисилева, Красовскому не надо угрожать, а гораздо важнее «сузить диапазон свободы слова».



«Праздник» — черная комедия о блокадном Ленинграде, деньги на которую собраны при помощи краудфандинга. Алексей Красовский говорил, что ему писали угрозы в соцсетях, а депутаты Госдумы призвали Минкульт запретить прокат картины в России.

