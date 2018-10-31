Прибыль «Казаньоргсинтеза» выросла на 34,7%

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги работы за 9 месяцев. За этот период 2018 года выручка предприятия относительно показателей 2017 года выросла на 11,3% до 60,1 млрд рублей. На 1 октября 2018 прибыль составила 15,9 млрд рублей. По сравнению с показателями за 9 месяцев 2017 года она увеличилась на 34,7%.

Положительную динамику финансовых показателей обеспечили увеличение объемов производства и благоприятная конъюнктура рынка. «Казаньоргсинтез» увеличил выпуск всей основной продукции своих заводов. Общий темп роста объемов производства по итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 101,6%.

При этом, несмотря на рост цен на сырье, для производителей полимеров на рынке в целом сложилась более благоприятная ситуация, нежели в 2017 году. Благодаря высокому спросу значительно выросли цены на сами полимеры. Наибольший прирост пришелся на полиэтилен низкого давления (ПНД) и поликарбонат.