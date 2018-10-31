Депутаты Госсовета Удмуртии утвердили льготы на оплату транспортного налога для многодетных семей

Многодетным и малообеспеченным семьям Удмуртии предоставят льготы на оплату транспортного налога. Соответствующий закон был принят во втором чтении депутатами Госсовета УР.

Согласно документу, представителем данной категории населения предоставляется скидка в размере 50% на оплату транспортного налога. Льготы распространяются только на один автомобиль мощностью не более 150 лошадиных сил, передает «Коммерсант».

Напомним, с 2019 года власти Удмуртии впервые за 12 лет хотят повысить транспортный налог. Повышение — в среднем в полтора раза — коснется 19 видов транспорта. Ранее глава УР поручил пересмотреть изменения в закон о транспортном налоге.