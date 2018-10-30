RCF KORSTON FIGHTS: Битва на Волге 7
4 ноября Korston Club Казань примет грандиозный турнир по ММА двух промоутерских организаций — Battle on Volga и RED CITY FIGHTS.
RCF KORSTON FIGHTS: Битва на Волге 7 в этот раз соберет интереснейших и сильнейших бойцов ММА России и зарубежья. Зрителей ожидает настоящая битва звезд мирового ММА, накал страстей, яркая шоу-программа и много сюрпризов.
В главном бою вечера сразится молодой и целеустремленный боец из Самары Олег Кубанов со звездой ММА и кикбоксинга из Латвии Константином Глуховым, на счету которого множество побед и титулов.
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Справка
RED CITY FIGHTS — бойцовское шоу, включающее в себя бои по правилам ММА (смешанные единоборства) шоу-программу, розыгрыш призов, специальных гостей; проект Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Республики Марий Эл.
Цель проекта — создать для спортсменов возможность роста и выхода на профессиональный уровень. Для зрителей это незабываемое бойцовское шоу с участием бойцов-профессионалов.
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