Правительство одобрило ужесточение контроля за расходованием средств дольщиков

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, усиливающего контроль за расходованием средств дольщиков при строительстве жилья.



«Цель законопроекта — усиление контроля за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства, повышение гарантии защиты прав участников долевого строительства, в том числе членов жилищно-строительных кооперативов», — говорится в сообщении.

Предполагается, что размер платежей, подлежащих исполнению по каждому проекту строительства, реализуемому на основании договоров долевого участия, устанавливается застройщиком самостоятельно.

При этом учитываются расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащий уплате по договору, пропорционально планируемой стоимости каждого проекта строительства.

Ранее сообщалось, что резкое ужесточение долевого строительства приведет к увеличению числа обманутых дольщиков к 2024 году почти вдвое. При этом снизятся объемы строительства, предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

