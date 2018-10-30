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Происшествия

В Татарстане вынесли приговор лжепотерпевшей от изнасилования

12:40, 30.10.2018

В Бавлах осудили 21-летнюю девушку, которая обвиняла в изнасиловании сожителя своей бабушки. Суд установил — за отказ от своего заявления в полицию подсудимая требовала с мужчины деньги.

Действия девушки суд квалифицировал как заведомо ложный донос и приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

По данным Прокуратуры РТ, вину подсудимая полностью признала.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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