В Удмуртии сократили 162 чиновника
Численность госслужащих в Удмуртии с июня сократили на 15%. Об этом сегодня на правительственном часе в Госсовете республики доложил председатель правительства Ярослав Семенов.
По его словам, если на 1 июня в республиканских органах власти работали 1 743 человека, то на 1 октября — 1 581.
Фонд оплаты труда, таким образом, сокращается с 970 млн до 864 млн рублей, однако этот эффект экономии в 106 млн рублей ожидается только в 2019 году.
Он добавил, что оптимизацию штата госслужащих рекомендовано провести и в муниципалитетах.ОбществоВласть Удмуртия
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