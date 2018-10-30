В Удмуртии сократили 162 чиновника

Численность госслужащих в Удмуртии с июня сократили на 15%. Об этом сегодня на правительственном часе в Госсовете республики доложил председатель правительства Ярослав Семенов.

По его словам, если на 1 июня в республиканских органах власти работали 1 743 человека, то на 1 октября — 1 581.

Фонд оплаты труда, таким образом, сокращается с 970 млн до 864 млн рублей, однако этот эффект экономии в 106 млн рублей ожидается только в 2019 году.

Он добавил, что оптимизацию штата госслужащих рекомендовано провести и в муниципалитетах.