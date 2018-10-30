Минэкономразвития предложило не считать сараи и заборы недвижимостью

Минэкономразвития России предложило не считать сараи, беседки, заборы и другие некапитальные постройки недвижимым имуществом.

По словам директора департамента недвижимости МЭР Алексея Бутовецкого, целью поправок является намерение уточнить и внести ясность в понятие недвижимого имущество. Это позволит быстрее разрешать споры и проблему права для граждан, бизнеса и органов власти.

«В связи с предложенными Минэкономразвития РФ поправками, любое сооружение или постройка, которая не обладает свойством капитальности, не будет являться недвижимостью, а представит собой улучшение земельного участка» — цитирует Бутовецкого ТАСС.

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству предложил изменить правила сноса самовольных строений. В случае отсутствия разрешения на строительство органы МСУ вправе добиваться сноса постройки или ее приведения в соответствие с нормами.