Уроженца Мордовии будут судить за кражу иконы из казанского храма

В Советский райсуд Казани направлено дело 29-летнего и ранее судимого уроженца Мордовии. Его обвиняют в краже иконы Святой Матроны Московской с незаконным проникновением в храм Святого князя Александра Невского на улице Сахарова в Казани.

Как рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, вину мужчина полностью признал, стоимость краденого оценена в 48 тысяч рублей.

Напомним, о задержании подозреваемого в этой краже 22 сентября в Йошкар-Оле ранее сообщало МВД Татарстана, и на тот момент ущерб по делу предварительно оценивался в 33 тысячи рублей.

Сама кража произошла в ночь с 19 на 20 сентября, злоумышленник вынес из храма икону в киоте, цепь из золота, а также два кольца и два креста.