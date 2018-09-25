В Йошкар-Оле задержали подозреваемого в краже иконы из казанского храма

Похищенную реликвию казанского храма князя Александра Невского — икону Святой Матроны — полицейские обнаружили и изъяли в Йошкар-Оле. Подозреваемый в краже тоже задержан, сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.

20 сентября в отдел полиции «Азино-2» обратился настоятель храма и сообщил: в ночь с 19 на 20 сентября неизвестный проник в помещение храма, взломав окно, похитил икону Святой Матроны в золотом окладе. Ущерб церкви настоятель оценил в 33 тысячи рублей.

В ходе осмотра места происшествия эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук и следы обуви возможного преступника. А при обходе прилегающей территории сотрудники полиции обнаружили похищенную икону. Похоже, преступника интересовало лишь золото.

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники угрозыска УВД Казани совместно с коллегами вечером 22 сентября в Йошкар-Оле задержали 29-летнего подозреваемого в этом преступлении. Ранее он уже был судим за схожее преступление в Саранске.

Часть похищенного имущества изъята и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.



Ранее в Татарстане рассмотрели дело о попытке кражи 8 икон и 2 крестов из церкви в Пестречинском районе.