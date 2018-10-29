В Казани для частных детсадов и промышленных парков установят налоговые льготы

На сессии Казанской городской думы решили установить налоговые льготы для частных детских садов и промышленных парков.

«В настоящее время в городе существует острая нехватка мест в муниципальных дошкольных учреждениях. Один из вариантов решения проблемы — восполнение нехватки мест за счет развития частных детских садов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается оказать муниципальную поддержку частным детским садам в виде применения пониженной ставки налога в размере 0,39 процента от кадастровой стоимости земли, аналогично бюджетным учреждениям.

Промышленным паркам предлагается предоставить льготу в виде применения пониженной ставки налога в размере 0,33 процента от кадастровой стоимости земли, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее сообщалось, что Госсовет РТ отменил 50% «скидку» по налогам на грузовые автомобили и автобусы из России. Льгота касалась организаций, осуществляющих передачу автомобилей и автобусов в лизинг.