Госсовет РТ отменил 50% «скидку» по налогам на грузовые автомобили и автобусы из России

Госсовет РТ на заседании отменил действовавшую в республике с 2006 года 50% «скидку» по налогам на грузовые автомобили и автобусы, произведенные в России и оснащенные двигателями, соответствующими действующим экологическим нормам.

Льгота касалась организаций, осуществляющих передачу автомобилей и автобусов в лизинг.

Депутаты обосновали ее отмену тем, что в связи с внесением изменений в федеральное налоговое законодательство, с 1 января 2019 года движимое имущество исключается из объектов налогообложения предприятий, что приведет к снижению налоговой нагрузки.

В Госсовете РТ отметили, что отсутствие льготы по транспортному налогу не должен повлиять на финансовые показатели организаций, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее Госсовет РТ утвердил возврат льгот, которые раньше можно было получить при выходе на пенсию. Таким образом, с начала следующего года транспортные льготы, льготы при оплате ЖКХ, капремонта квартир, покупке лекарств смогут получать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.