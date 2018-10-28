Радий Хабиров поручил построить новую детскую поликлинику в Баймаке

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил правительству построить новую детскую поликлинику в городе Баймак. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам Хабирова, в настоящее время в больнице приходится «всего два педиатра на шесть тысяч человек». Он также отметил, что это «системная, запущенная проблема».

«Будем строить новую поликлинику, экономить нужно явно не на здоровье детей», — написал Хабиров.

Глава республики поставил задачи соответствующим службам исполнить поручение.

Напомним, ранее Радий Хабиров предложил депутатам запустить «Электронную приемную наказов избирателей».