Путин пошутил над севшей в его кресло главой ХМАО: «Ничего страшного, тоже хорошее место»

Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на ситуацию с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой, которая перепутала места и села в кресло президента страны.

Путин не стал просить губернатора пересесть, а, улыбнувшись, поменял местами блокноты и ручки, которые были подготовлены для них, передает РЕН ТВ.

«Ничего страшного. Тоже хорошее место», — сказал президент России.

На встрече обсуждались вопросы инвестиционной привлекательности ХМАО, переселения из аварийного жилья и развития сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин провел заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. На нем он заявил, что необходимо разбираться с чиновниками, давшими разрешения на незаконное строительство в историко-культурных зонах.