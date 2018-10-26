Путин призвал разобраться с чиновниками, разрешившими строительство близ объектов культуры

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разбираться с чиновниками, давшими разрешения на незаконное строительство в историко-культурных зонах.

«По поводу самовольного или какого другого строения или псевдозамка, как вы сказали, рядом с церковью, то надо не только спросить, как он посмел, но надо спросить, как посмели дать разрешение. Ведь кто-то разрешил. Надо с этой стороны смотреть», — заявил Путин на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.



По его словам, сейчас выясняется, кто давал такие разрешения в Сочи. Президент России отметил, что аналогичные ситуации происходят и в других регионах России, передает «Интерфакс».

Так президент России отреагировал на выступление научного руководителя Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая Валерия Тишкова, который предложил на законодательном уровне защитить права граждан на экологию, историко-культурный ландшафт и «право на пейзаж».

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать Фонд сохранения и изучения родных языков. Учредителями фонда выступают Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей.