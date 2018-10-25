В челнинской школе начато служебное расследование после видео с учителем, кричащим на ребенка

В кадетской школе имени Кайманова в Набережных Челнах проводится служебное расследование после видео с кричащим на ребенка учителем.

В настоящее время в школе работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП №4 «Электротехнический» Набережных Челнов.

«По итогам проведенных мероприятий будет принято решение о принятии соответствующих мер», — сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Татарстан.

В ведомстве добавили, что факт некорректного обращения в отношении ребенка считают недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики.

По информации министерства, общий педагогический стаж учителя составляет более 40 лет. Он имеет ученую степень кандидата физико-математических наук, ученое звание — доцент. В школе работает с 1 сентября 2018 года. До этого случая педагог замечаний не имел.

Напомним, что в Набережных Челнах разгорелся скандал после публикации в соцсетях видео с учителем математики, который кричит на ребенка.