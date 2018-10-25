Средний размер потребкредита в Удмуртии увеличился за год на 42%
Средний размер потребительских кредитов, выданных в Удмуртии в lll квартале, увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, он составил в республике 139,9 тыс. рублей.
По данному показателю Удмуртия занимает 36-е место в России.В среднем по стране рост составил 34,4%. Лидируют в рейтинге традиционно Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Татарстан находится на 24-м месте со средним размером потребительского кредита в 156,1 тыс. рублей. Экономика Удмуртия
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