В Казани состоится II Отраслевой форум по ГЧП «Инвестиции в индустрию спорта»

7 ноября 2018 года на стадионе «Казань Арена» состоится II Отраслевой форум по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта».

Организаторы мероприятия — Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с Министерством спорта Российской Федерации при поддержке Национального Центра ГЧП.

Ключевые вопросы мероприятия:

роль частных инвестиций в спортивной индустрии;

эффективное использование объектов и повышение инвестиционной привлекательности спортивной инфраструктуры;

реализация ГЧП при строительстве и эксплуатации спортивных объектов;

проблема бюджетного софинансирования;

тенденции на рынке ГЧП-проектов.

Республика Татарстан является одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов и входит в состав 15 ведущих регионов по уровню развития сферы ГЧП.

«По оценкам Министерства промышленности и торговли РФ, в 2017 году объем национального рынка спортивной индустрии составил 600 млрд рублей. Инструментами роста стали государственные инвестиционные программы в области физической культуры и спорта и крупнейшие международные спортивные мероприятия. Сегодня перед индустрией спорта стоит новая задача: перейти от бюджетного финансирования к государственно-частному партнерству. Это новый вызов для развития индустрии, открывающий большие перспективы и много возможностей для инвесторов!» — подчеркивает руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Итоги форума лягут в основу предложений по реализации программы поддержки проектных ГЧП-инициатив.

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Участие бесплатное.