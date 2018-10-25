В Стерлитамаке вновь на месяц закрывают мост через Белую

Власти Стерлитамака (Башкирия) полностью перекрывают движение по бельскому мосту. Ограничение будет действовать с 29 октября по 30 ноября.

Мост закрывается для работ по бетонированию опоры, передает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в начале августа мост уже закрывался для ремонта. Через несколько дней одна из полос движения была открыта. Однако полностью сооружение так и не было отремонтировано.