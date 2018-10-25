Музей адмиралтейства в Казани надеются построить на федеральные инвестиции

Фото: Василя Ширшова

Музей адмиралтейства в Казани заложат в следующем году, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов на открытии Всероссийской научной конференции в честь 300-летия основания Казанского адмиралтейства. Форум проходит в Институте истории АН РТ им. Ш. Марджани. Проект четырехэтажного музейного здания разработал ТИГП, возвести комплекс планируют в Адмиралтейской слободе, где раньше были верфи.

— Это одна из самых перспективных территорий для Казани и Кировского района. Несмотря на то, что большая часть промышленных территорий освобождена, вместе с архитекторами и дизайнерами мы работали над созданием мастер-плана. И нам очень хотелось бы, чтобы эти культурные смыслы выходили, так сказать, на периферию от центра города Казани, хотя адмиралтейство в 10 минутах от Кремля. И там должны создаваться новые условия для горожан, должна быть гуманная застройка. Только вместе мы — с руководством и научной средой — сможем убедить, что эта территория важна и требует стремительного развития. Я очень надеюсь, что строительство музейного комплекса будет начато в 2019 году. Это будет стартом проектирования парка и развития Адмиралтейской слободы, — заявил Сергей Миронов.

Строительство музея адмиралтейства в Казани оценивается в 461 млн рублей. Источники финансирования пока не определены:



— Деньги еще не нашли. У нас пока только согласован проект музея, и он прошел экспертизу. Соответственно он отправлен в Минкульт РТ и Минкульт РФ для попадания в федеральную инвестиционную адресную программу (ФАИП). Но в первом чтении мы не прошли, следующее рассмотрение будет в феврале, мы надеемся и верим, — сообщила «Реальному времени» помощник президента Олеся Балтусова.