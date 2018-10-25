В России предложили заблокировать сайты знакомств

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила запретить сайты и мобильные приложения для знакомств в интернете.



«Я возглавляю комитет по семье, по нормальной семье, когда мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга. А как уж они там познакомились, — мы тоже в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да», — рассказала она Агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, малознакомый человек может оказаться психически больным или обычным аферистом.

«Я была бы полностью согласна (ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств, — прим. ред.), и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье. Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать. Поэтому я с вами согласна, такие сайты нужно блокировать, и не только такие», — заключила она.

Ранее Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу, так как к ней обращаются женщины, у которых иностранцы забрали детей.

В Кремле на высказывание депутата отреагировали критикой, а координатор «Открытой России» в Саратове Анастасия Москалева попросила Следственный комитет РФ проверить слова Плетневой на экстремизм.