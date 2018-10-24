Экс-бойфренд Чудновец обвинил ее в написании постов против Навального за деньги

Бывший молодой человек общественной активистки Евгении Чудновец Андрей Мясников обвинил ее в написании платных постов против оппозиционера Алексея Навального.

При этом он признался, что сам помогал девушке написать несколько текстов.

«Евгении платили 30 000 рублей в месяц. (Было это год назад, как раз в это время и до выборов). Я грешным делом помогал ей сочинить несколько постов, простите» — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Мясникова, существуют целые команды, которым выдается задание несколько раз в неделю выложить пост, «опускающий» Навального.

В подтверждение он прикрепил несколько скриншотов с постами Чудновец, в которых она критикует действия Навального.

Евгения Чудновец в беседе с Znak.com назвала эту информацию ложью и призвала не верить ей.



Ранее СМИ сообщили, что сотрудников Росгвардии под угрозой увольнения заставляли писать негативные комментарии под видео расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.