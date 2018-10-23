Сегодня самая длинная пробка в Казани превысила 4 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,1 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (5 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в обе стороны (4 балла).



Накануне самая длинная пробка в Казани составила 2,8 километра. Затор был зафиксирован на улице Тэцевской, от вертолетного завода до улицы Копылова.