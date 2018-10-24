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Минтруд пообещал пересмотреть состав потребительской корзины с 2021 года

11:45, 24.10.2018
Минтруд пообещал пересмотреть состав потребительской корзины с 2021 года
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Минтруда РФ Максим Топилин пообещал пересмотреть состав потребительской корзины с 2021 года.

«Мы обещали это сделать с 2021 года. Так что с 2021 года эти решения будут приняты», — цитирует ТАСС Топилина.

Он также напомнил, что с 1 мая 2018 года впервые минимальный размер оплаты труда был доведен до прожиточного минимума трудоспособного населения, который равен потребительской корзине.

Ранее сообщалось, что власти собираются увеличить долю рыбы в потребительской корзине.

В последний раз в России пересматривали состав продуктовой корзины в 2012 году. В 2017 году корзину снова пытались скорректировать, чтобы сократить содержание круп и увеличить долю овощей, мяса и молочных продуктов. От идеи отказались из-за новой системы расчета МРОТ, который привязали к прожиточному минимуму.

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