Великобритания не нашла доказательств «российского вмешательства»

Власти Великобритании не располагают свидетельствами того, что зарубежные страны, например Россия, вмешивались в политику страны, используя дезинформацию.

В докладе отмечается, что правительство Британии, в том числе премьер-министр страны Тереза Мей, выразило мнение о вмешательстве России в выборы, а также использовании информации в качестве оружия, чтобы посеять разлад между западными странами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием «Фейковые новости».

В качестве примера приводились якобы долгосрочные кампании компьютерного шпионажа, включая хакерские атаки на министерство обороны Дании и Бундестаг.



Ранее сообщалось, что Великобритания, Нидерланды и некоторые другие страны Европы настаивают на введении ЕС ограничительных мер в ответ на кибератаки после предполагаемых нападений российских и китайских хакеров.