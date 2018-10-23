В Италии умер один из основателей Benetton Group

Один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton Джильберто Бенеттон скончался в возрасте 77 лет в Италии.

По информации ANSA, предприниматель долго болел и несколько дней назад был госпитализирован в городе Тревизо из-за пневмонии. Затем его состояние ухудшилось.

По оценке журнала Forbes, состояние Джильберто Бенеттона составляло $2,7 млрд. Он занимал 12-е место в списке богатейших людей Италии. Джильберто был одним из четырех братьев и сестер семьи Бенеттон, основавших в 1965 году компанию и известный модный бренд.

В июле 2018 года от рака скончался младший из братьев — Карло Бенеттон.