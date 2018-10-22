Ак Барс Банк выходит на рынок Узбекистана

18 октября в Ташкенте Ак Барс Банк и Акционерный коммерческий банк «Асака» подписали межбанковские соглашения. Церемония подписания документов состоялась в рамках Первого форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.



Подписанные соглашения закрепляют договоренности о взаимодействии банков в различных сферах банковского бизнеса, в том числе о предоставлении банку «Асака» торгового финансирования.

Работа по установлению контактов с банками Узбекистана началась еще в 2016 году. Подписание cоглашения по торговому финансированию стало возможным благодаря либерализации внешней и монетарной политики Республики Узбекистан, а также установлению кредитной линии на банк Узбекистана.

«Мы надеемся, что заключение соглашений будет способствовать укреплению торговых отношений между Россией и Узбекистаном. Ак Барс Банк заинтересован в сотрудничестве с банками СНГ в сфере торгового финансирования. Мы рассматриваем это направление как один из важных элементов стратегии своего развития. Банк обладает всеми необходимыми для этого ресурсами: прочным запасом ликвидности и опытом работы», — комментирует Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка.

В 2014 году Ак Барс Банк вышел на рынок Белоруссии, где сейчас является активным игроком.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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