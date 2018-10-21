Удмуртия стала шестой во всероссийском рейтинге по организации ЕГЭ

Удмуртия заняла шестую строчку во всероссийском рейтинге по результатам организации Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2018 году. Республика резко поднялась в списке с 58-го места, которое занимала годом ранее.

«Такие показатели — результат титанического труда организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей, преподавателей, техников и многих других. Благодаря слаженной работе мы значительно продвинулись вперед. Будем работать дальше!» — приводит пресс-служба Министерства образования УР слова главы ведомства Светланы Болотниковой.

Рейтинг представили на ежегодном совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.