«Ростелеком»: цифровые решения для бизнеса — деловым женщинам Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

«Ростелеком» презентовал цифровые решения для бизнеса на V Форуме деловых женщин Республики Татарстан. Впервые ежегодная встреча прошла под девизом «Уйти в IT» и была посвящена информационным технологиям.

На форум собрались более 250 женщин-предпринимателей, работающих в самых разных сферах: от домашней кулинарии до жилищного строительства. Эксперты «Ростелекома» представили им комплексное решение «Быть в плюсе». Оно позволяет подключить с существенной скидкой высокоскоростной интернет и один или несколько сервисов: «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение» и «СМС-рекламу». Предложение поможет клиентам сделать бизнес эффективнее и сэкономить на развертывании собственной IT-инфраструктуры.

«Здорово, что общественная организация «Деловые женщины Татарстана» выбрала для своего форума тему IT, — говорит директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов. — Представительницы бизнеса ежедневно решают массу вопросов и не всегда успевают следить за новинками в сфере коммуникаций. Наши специалисты рассказали им об универсальных цифровых инструментах, которые могут быть полезны организациям с различной отраслевой спецификой. Мы поможем клиентам быстро организовать видеонаблюдение в офисе или на производстве, повысить эффективность работы со звонками и СМС-рекламы. При этом фирме не понадобятся сложное оборудование и штат айтишников. Настройку услуг и техническую поддержку мы берем на себя. А сэкономленные средства предприниматели смогут направить на развитие своего дела».

По словам президента общественной организации «Деловые женщины Татарстана» Лианы Саетовой, форум помог участницам познакомиться с эффективными инструментами управления бизнес-процессами и открыть для себя новые направления деятельности, о которых они раньше даже не задумывались.

Подробнее о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте www.rt.ru (16+) в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.





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