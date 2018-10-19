Средняя зарплата в Удмуртии достигла 31 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата работников в Удмуртии составила 31 261 рубль. Данные за восемь месяцев 2018 года приводит Удмуртстат.

По информации ведомства, показатель вырос на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальное увеличение с учетом изменения цен на товары и услуги — 9,5%.

Больше всего в регионе получают в организациях по добыче полезных ископаемых — 54 712 рублей, финансовой и страховой деятельности — 45 141 рубль.

Стоит отметить, что по уровню среднего размера оплаты труда Удмуртия находится на шестом месте в ПФО.

Напомним, средний доход работающих пенсионеров в России оценили в 45 тысяч рублей.