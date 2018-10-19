Власти Башкирии ограничили доступ в часть залов пещеры Шульган-Таш

Пещера Шульган-Таш в Башкирии перешла на особый режим работы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в пещере приостановлен доступ для туристов и экскурсий в 11 залов с оригиналами древних рисунков на первом и втором этажах. Решение было принято с учетом рекомендаций экспертов ЮНЕСКО, высказанных в ходе посещения природного объекта. В частности, в пещере продолжается процесс увлажнения и потепления.

Добавим, ранее пещера Шульган-Таш была номинирована в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, Башкирия объявила аукцион на строительство туркомплекса «Шульган-Таш» за 300 млн рублей.