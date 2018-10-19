В Петербурге произошел пожар в здании «Ростелекома»
В центре Санкт-Петербурга произошел пожар в здании «Ростелекома» на Синопской набережной. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.
«В пятиэтажном административном сооружении, в помещении на пятом этаже происходило горение обстановки на площади 50 кв. м <…> Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении петербургского главка МЧС.
Сведения о пострадавших не поступали.
По информации ТАСС, из здания эвакуированы 200 человек.Происшествия
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