В Петербурге произошел пожар в здании «Ростелекома»

В центре Санкт-Петербурга произошел пожар в здании «Ростелекома» на Синопской набережной. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.

«В пятиэтажном административном сооружении, в помещении на пятом этаже происходило горение обстановки на площади 50 кв. м <…> Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении петербургского главка МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.

По информации ТАСС, из здания эвакуированы 200 человек.