Новости происшествий

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в здании «Ростелекома»

11:34, 19.10.2018
В Петербурге произошел пожар в здании «Ростелекома»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В центре Санкт-Петербурга произошел пожар в здании «Ростелекома» на Синопской набережной. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.

«В пятиэтажном административном сооружении, в помещении на пятом этаже происходило горение обстановки на площади 50 кв. м <…> Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении петербургского главка МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.

По информации ТАСС, из здания эвакуированы 200 человек.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты