Apple 30 октября представит новые iPad и Mac — СМИ

Apple Inc. представит новые версии персонального компьютера Mac и планшета iPad на мероприятии в Нью-Йорке, которое назначено на 30 октября.



Компания разослала приглашение на вторую крупную конференцию за 2 месяца, объявив только дату и место ежегодного мероприятия без указания повода. Однако эксперты ожидают, что Apple презентует обновленные гаджеты iPad и Mac, сообщает CNBC.

В частности, предполагается презентация 11-дюймового iPad Pro. Кроме того, может быть обновлен дисплей MacBook Air.