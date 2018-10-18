Ринат Билялетдинов: «У «Рубина» были проблемы с фэйр-плей еще до моего прихода в клуб»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью Sport24, рассказал о том, что проблемы с фэйр-плей у казанской команды были еще во времена увольнения Бердыева в 2013 году.

«Сложно представить, что это произошло с «Рубином». Я не знаю, почему они прозевали этот момент. У «Рубина» это было уже давно, когда я приходил в декабре 2013 года, мы уже тогда были под фэйр-плей.

Мы не могли позволить себе приобрести игроков, мы могли только взять в аренду. И чтобы что-то приобрести, надо было что-то продать. Штрафные санкции подразумевали периодические выплаты по погашению порядка 6 миллионов, и не рублей, если я не ошибаюсь.

Конечно, могу что-то путать, финансовые вопросы – это все-таки к тем, кто тогда был у руля. Знаю, что за год мы погасили больше половины. И в 2015 году были близки к тому, чтобы выплатить штраф. Плюс, мы прошли квалификацию в еврокубки, резко снизили суммы расходов. Была большая экономия, не один десяток миллионов был сэкономлен. Казалось бы, еще год-полтора, и санкции должны были быть сняты.

Как они упустили момент? Судя по информации, которую можно найти на разных порталах, особенно в период испанского тренера, перед началом чемпионата покупки были по 10 миллионов. Бросались деньгами налево и направо, игроков приветствовали с салютами и всем прочим. Это я уже со стороны наблюдаю. Знаю проблемы «Анжи», «Томи», где 50 000 рублей уже считается за счастье.

Наверное, был нарушен принцип превышения доходов над расходами. Есть определенная разрешенная дельта, и если она не выполняется, то накладываются санкции, потому что нарушается один из важнейших принципов УЕФА», – сказал Билялетдинов.

Напомним, сегодня УЕФА отстранила казанский «Рубин» от участия в еврокубках на ближайшие два сезона.