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На следующих губернаторских выборах в Пермском крае отменят открепительные удостоверения

13:48, 18.10.2018
На следующих губернаторских выборах в Пермском крае отменят открепительные удостоверения
Фото: zsperm.ru

Открепительные удостоверения на губернаторских выборах в Пермском крае будут отменены. Соответствующую инициативу крайизбиркома в первом чтении единогласно поддержали депутаты регионального Заксобрания.

Согласно новому порядку, гражданин, обладающий избирательным правом, если будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения на удобном для него участке, пояснили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, ранее Владимир Путин отменил открепительные удостоверения на думских выборах.

Общество
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