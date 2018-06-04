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Путин отменил открепительные удостоверения на думских выборах

20:20, 04.06.2018
Путин отменил открепительные удостоверения на думских выборах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 июня, утвердил изменения в закон о выборах в Госдуму. Ранее документ приняли в Госдуме и одобрил Совет Федерации.

Поправки в закон предусматривают отмену открепительных удостоверений.

«Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения», — говорится в документе.

При этом механизм будет работать только при голосовании по партийным спискам. Отмечается, что в одномандатных округах такой возможности не будет.

Напомним, в прошлом году Путин отменил открепительные удостоверения на президентских выборах 18 марта.

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